Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

"1 мая парламент страны проведет специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны", — сказал он.

В Ереване 13 апреля начались массовые акции протеста из-за назначения Сержа Саргсяна , который был президентом Армении, на должность главы правительства. Оппозиция обвиняла его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.

23 апреля Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции. Однако митинги и шествия в Ереване и других городах страны в среду продолжились, ситуация в стране остается напряженной.