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Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая
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Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Выборы премьер-министра Армении пройдут 1 мая, заявил спикер Национального собрания Ара Баблоян, передает ТВ Центр.
"1 мая парламент страны проведет специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны", — сказал он.
В Ереване 13 апреля начались массовые акции протеста из-за назначения Сержа Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства. Оппозиция обвиняла его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.
23 апреля Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции. Однако митинги и шествия в Ереване и других городах страны в среду продолжились, ситуация в стране остается напряженной.
Оппозиция требует избрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции избрать Пашиняна премьер-министром страны считает антиконституционным.
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