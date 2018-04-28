Ретро‐поезд «Победа» проехал 2 тысячи километров в рамках тура по России

Ретро‐поезд «Победа» завершил тур по югу России. В этом году его посвятили 75‐летию завершения битвы за Кавказ.

Конечная остановка —

Ростов-на-Дону. Состав на вокзале встречали тысячи горожан, среди которых были и ветераны. Тур начался 14 апреля, за это время «Победа» проехала две тысячи километров.

Ретро-поезд

сделал остановки в Краснодаре, Туапсе, и городе-герое

Новороссийске. Театрализованное представление, которое показывают по прибытию состава, посмотрели почти 12 тысяч зрителей. Сам поезд создан из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны.

Ощущаю, конечно, я гордость. Почему, потому что два деда дошли до Берлина.

Поезд-то сам по себе мирный, мы носим мир. Показываем детям, что все-таки

мир на земле, чтобы они помнили, помнили свою историю, то, что деды, прадеды дошли до Берлина и победили фашизм

Местные жители погружались в атмосферу военных лет и могли узнать, как освобождали именно их станцию. Особое внимание отвели двум важнейшим операциям Великой Отечественной войны на Юге: боям на Миус-фронте

и освобождению Новороссийска.