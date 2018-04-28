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Ретро‐поезд «Победа» проехал 2 тысячи километров в рамках тура по России
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Ретро‐поезд «Победа» проехал 2 тысячи километров в рамках тура по России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ретро‐поезд «Победа» завершил тур по югу России. В этом году его посвятили 75‐летию завершения битвы за Кавказ.
Конечная остановка —
Ростов-на-Дону. Состав на вокзале встречали тысячи горожан, среди которых были и ветераны. Тур начался 14 апреля, за это время «Победа» проехала две тысячи километров.
Ретро-поезд
сделал остановки в Краснодаре, Туапсе, и  городе-герое
Новороссийске. Театрализованное представление, которое показывают по прибытию состава, посмотрели почти 12 тысяч зрителей. Сам поезд создан из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны.
Ощущаю, конечно, я гордость. Почему, потому что два деда дошли до Берлина.
Поезд-то  сам по себе мирный, мы носим мир. Показываем детям, что  все-таки
мир на земле, чтобы они помнили, помнили свою историю, то, что деды, прадеды дошли до Берлина и победили фашизм
Дмитрий Стрельников, машинист поезда «Победа».
Местные жители погружались в атмосферу военных лет и могли узнать, как освобождали именно их станцию. Особое внимание отвели двум важнейшим операциям Великой Отечественной войны на Юге: боям на  Миус-фронте
и освобождению Новороссийска.
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