В Екатеринбурге состоялся благотворительный хоккейный матч

На лед вышли политики, звезды спорта, кино и телевидения.

Несмотря на любительский статус игр, они получились весьма красочными, с голами и красивыми комбинациями. В результате «шипулинцы» все-таки обыграли гостей — артистов из московского любительского хоккейного клуба «Комар» со счетом 8:6.

На трибунах яблоку негде было упасть, благодаря чему удалось собрать 2,5 миллиона рублей. Эту сумму увеличат еще и спонсоры, а весь сбор на строительство спортивной площадки в Нижнем Тагиле.