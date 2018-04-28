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В Екатеринбурге состоялся благотворительный хоккейный матч
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В Екатеринбурге состоялся благотворительный хоккейный матч 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На лед вышли политики, звезды спорта, кино и телевидения.
В столице Урала на благотворительном хоккейном матче сошлись с клюшками те, кому они по роду деятельности не положены — спортсмены-нехоккеисты, политики, звезды эстрады. На лед вышли Николай Круглов, Иван Алыпов, Марат Башаров, Александр Мостовой, Дмитрий Брекоткин, Андрей Мерзликин. Сам матч организовал биатлонист Антон Шипулин, однако клюшка ему, в отличие от винтовки, не очень-то помогала.
Несмотря на любительский статус игр, они получились весьма красочными, с голами и красивыми комбинациями. В результате «шипулинцы» все-таки обыграли гостей — артистов из московского любительского хоккейного клуба «Комар» со счетом 8:6.
На трибунах яблоку негде было упасть, благодаря чему удалось собрать 2,5 миллиона рублей. Эту сумму увеличат еще и спонсоры, а весь сбор на строительство спортивной площадки в Нижнем Тагиле.
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