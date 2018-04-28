«Зенит» прервал 16-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в молодежном первенстве 

«Зенит» обыграл ЦСКА в российском молодежном первенстве, прервав беспроигрышную серию «армейцев», которая насчитывала 16 матчей. Последний раз ЦСКА проигрывал в сентябре 2017 года.
«Зенит» оба мяча забил в первом тайме. На 11-й минуте отличился Максим Бачинский, а в компенсированное время забил Владислав Молчан (2:0). В первом круге питерцы в Москве уступили со счетом 2:3.
Благодаря победе «Зенит» набрал 44 очка и закрепился на 6-й позиции. ЦСКА остался на 2-м месте, упустив шанс обойти лидирующий «Краснодар».
Молодежное первенство, 28-й тур «Зенит-мол» — ЦСКА-мол 2:0 (2:0)
Голы: Бачинский, 11 (1:0), Молчан, 45+1 (2:0).