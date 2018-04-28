«Зенит» прервал 16-матчевую беспроигрышную серию ЦСКА в молодежном первенстве

«Зенит» обыграл ЦСКА в российском молодежном первенстве, прервав беспроигрышную серию «армейцев», которая насчитывала 16 матчей. Последний раз ЦСКА проигрывал в сентябре 2017 года.

«Зенит» оба мяча забил в первом тайме. На 11-й минуте отличился Максим Бачинский , а в компенсированное время забил Владислав Молчан (2:0). В первом круге питерцы в Москве уступили со счетом 2:3.

Благодаря победе «Зенит» набрал 44 очка и закрепился на 6-й позиции. ЦСКА остался на 2-м месте, упустив шанс обойти лидирующий «Краснодар».

Молодежное первенство, 28-й тур «Зенит-мол» — ЦСКА-мол 2:0 (2:0)

Голы: Бачинский, 11 (1:0), Молчан, 45+1 (2:0).