«Раньше только за границей видели такие»: Тихонов — о «Самара Арене»

— Первый пропущенный мяч — наша ошибка: «Факел» обороняется, быстро уходит в контратаку, — прокомментировал на послематчевой пресс-конференции события первого тайма матча «КС» — «Факел» главный тренер волжан Андрей Тихонов

—Во втором тайме ребята ускорились. Вышли пара сильных игроков. Хорошие моменты были у Корниленко. Вообще могу сказать, что это очень тяжелый матч. Над нами давлел результат. Была нервозность, порой недопонимание, — рассказывает наставник самарцев.

Эта игра, кстати, стала трехсотой по счету для известного самарским фанатам футболиста Антона Бобра. Он вышел на замену в конце игры. Но все же журналистов больше интересовал вопрос, как игралось на новом стадионе его подопечным.

— Я хочу поздравить всех нас с открытием этого грандиозного сооружения. Непривычно играть на таком стадионе. Как на выезде. Раньше мы за границей видели такие спортсооружения. У меня есть опыт игры на больших стадионах, например, в Лиге чемпионов. У ребят — нет. Мы хотим, чтобы болельщики полюбили этот стадион., — сказал Андрей Тихонов.

Хорошо о новом спортсооружении отозвался и и.о. главного тренера «Факела» Иван Пывин: — Газон хороший.

Тренер «Факела» был расстроен результатом

Что касается игры, то наставник воронежцев был краток:

— Нам не хватило концентрации, поэтому пропустили два мяча, наделали ошибок. Матч «Крылья Советов»-«Факел» стал первой тестовой игрой на новом самарском стадионе «Самара Арена».

За событиями, которые предшествовали матчу, и за самим матчем 63.ru следил в режиме онлайн.