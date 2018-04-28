Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Кьево» 

«Рома» победила «Кьево» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Ромы» голы забили нападающие Патрик Шик, Стефан Эль-Шаарави и Эдин Джеко, оформивший дубль. Автором единственного гола «Кьево» стал форвард Роберто Инглесе.
Стоит отметить, что римский клуб с 56-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления защитника Жуана Жезуса.
«Рома», набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства, «Кьево» (31) — на 17-й строчке.