Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Кьево»

«Рома» победила «Кьево» в матче 35-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Стоит отметить, что римский клуб с 56-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления защитника Жуана Жезуса

«Рома», набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства, «Кьево» (31) — на 17-й строчке.