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Демидовский сквер в Ярославле заставили мрачными будками
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Демидовский сквер в Ярославле заставили мрачными будками 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Демидовский сквер в Ярославле начал обрастать новыми элементами. Сегодня в нём появились два деревянных короба-ларька.
— Вот и в Демидовском сквере мрачных будок понаставили, — расстраивается сотрудница одного из ярославских музеев Любовь Левина.
В соцсетях рассуждают, что будет в этих коробках? Большинство мнений сошлось на том, что туалеты. И как раз очень не хватало в прошлом году на майских праздниках. Но о проблемах с туалетами в администрации города знают и установят их в других местах.
— Здесь будет стрит-фуд, что именно, пока обсуждается, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Пользователи соцсетей раскритиковали коробки, даже не зная, что в них будет
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