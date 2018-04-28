Московский «Арарат» досрочно обеспечил выход в Футбольную национальную лигу

ТАСС , 28 апреля. Московский клуб «Арарат» досрочно занял первое место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и в следующем сезоне сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В субботу прошли матчи 21-го тура зоны «Центр» ПФЛ. «Арарат» в гостях сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 1:1. В составе москвичей забитым мячом отметился Давид Хурцидзе (22-я минута), у хозяев отличился Евгений Дудиков (27).

Ближайший преследователь «Арарата» — клуб «Рязань», занимающий второе место, разошелся миром с московским «Торпедо» — 0:0.

В турнирной таблице зоны «Центр» «Арарат» за пять туров до конца чемпионата обеспечил себе первое место, набрав 55 очков. В активе «Рязани» 39 баллов. Таким образом, «Арарат» стал первой командой в нынешнем сезоне, пробившейся из ПФЛ в ФНЛ.