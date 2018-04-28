Московский «Арарат» досрочно обеспечил выход в Футбольную национальную лигу 

ТАСС, 28 апреля. Московский клуб «Арарат» досрочно занял первое место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и в следующем сезоне сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
В субботу прошли матчи 21-го тура зоны «Центр» ПФЛ. «Арарат» в гостях сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 1:1. В составе москвичей забитым мячом отметился Давид Хурцидзе (22-я минута), у хозяев отличился Евгений Дудиков (27).
Ближайший преследователь «Арарата» — клуб «Рязань», занимающий второе место, разошелся миром с московским «Торпедо» — 0:0.
В турнирной таблице зоны «Центр» «Арарат» за пять туров до конца чемпионата обеспечил себе первое место, набрав 55 очков. В активе «Рязани» 39 баллов. Таким образом, «Арарат» стал первой командой в нынешнем сезоне, пробившейся из ПФЛ в ФНЛ.
Клуб «Арарат» был основан в 2017 году и начал выступления в ПФЛ в зоне «Центр». Команда была названа в честь известного ереванского клуба «Арарат». За команду выступали бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, а также Игорь Лебеденко и Алексей Ребко.