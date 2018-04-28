Арбитр назначил «левый» пенальти в пользу «Крыльев». С него самарцы забили победный гол 

На 68-й минуте матча 35-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Факел» (2:1) грубейшую ошибку допустил арбитр Дмитрий Недвижай. Рефери из Ставрополя назначил пенальти в ворота гостей, с которого самарцы забили победный гол. Однако в том эпизоде никакого нарушения правил со стороны игрока воронежской команды Осипенко не было: нападающий хозяев Соболев упал в штрафной площади соперников по собственному желанию, симулировав фол. (Александр БОБРОВ)
"Крылья Советов" вырвали победу у «Факела» в первом матче на «Самара Арене»