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Никитин: Нижний Новгород достоин иметь команду уровня РФПЛ
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Никитин: Нижний Новгород достоин иметь команду уровня РФПЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Нижний Новгород достоин иметь футбольный клуб уровня элитного дивизиона российского чемпионата. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал и. о. губернатора области Глеб Никитин.
Нижний Новгород на профессиональном уровне представляет «Олимпиец». Клуб был основан в 2015 году, текущий сезон является для него дебютным в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
"Спортивные результаты зависят от многих факторов, мы будем ставить перед собой максимальные задачи. Город с населением в 1,2 млн жителей достоин клуба, который будет играть не только в премьер-лиге, но и будет заметен в Европе. Мы все для этого сделаем, залог успеха — это наличие хорошего стадиона, благодаря чемпионату мира мы этот стадион имеем", — сказал Никитин.
"Мы готовы рассматривать план развития нашего клуба, — продолжил он. — Если финансовые затраты будут обоснованы спортивными целями, мы будем рассматривать увеличение финансирования. В этом сезоне клуб выступает не так, как бы нам хотелось. Мы будем работать над стратегией развития, чтобы результаты были гораздо более впечатляющими, перемены в клубе нужны".
В субботу «Олимпиец» одержал победу над клубом «Ротор— Волгоград» со счетом 1:0 в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород», который примет матчи чемпионата мира 2018 года. Эта победа позволила нижегородцам подняться на 14-е место в таблице и покинуть зону вылета.
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