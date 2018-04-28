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Объявлены стартовые составы «Интера» и «Ювентуса»
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Объявлены стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» 

Чемпионат.com 1 час назад
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на матч 35-го тура Серии А, который состоится в Милане на «Сан-Сиро».
«Интер»: Ханданович, Канселу, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Брозович, Кандрева, Весино Фалеро, Рафинья, Перишич, Икарди.
«Ювентус»: Буффон, Сандро, Ругани, Барцальи, Куадрадо, Пьянич, Хедира, Матюиди, Коста, Игуаин, Манджукич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Напомним, что туринцы в прошлом туре проиграли «Наполи», и теперь команды, ведущие борьбу за чемпионство, разделяет всего одно очко.
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