Объявлены стартовые составы «Интера» и «Ювентуса»

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на матч 35-го тура Серии А, который состоится в Милане на «Сан-Сиро».

«Интер»: Ханданович, Канселу, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Брозович, Кандрева, Весино Фалеро, Рафинья, Перишич, Икарди.

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Ругани, Барцальи, Куадрадо, Пьянич, Хедира, Матюиди, Коста, Игуаин, Манджукич.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Напомним, что туринцы в прошлом туре проиграли «Наполи», и теперь команды, ведущие борьбу за чемпионство, разделяет всего одно очко.