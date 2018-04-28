Эмери: отпуск перед неизвестностью

Отставка Эмери не стала сюрпризом

«Уход Унаи Эмери не был внезапным, и очевидно, что он сам знал по крайней мере с 6 марта, когда ПСЖ под его руководством безвольно проиграл дуэль "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов, что у него нет шансов остаться в Париже после второго кряду вылета на данной стадии евротурнира. И это даже не вспоминая о его [неудачном] сотрудничестве с Неймаром, скандальном эпизоде с пенальти, который не могли поделить его звездные нападающие, фиаско в виде 1:6 против «Барселоны» и поражении в чемпионской гонке 2017 года. После таких неудач он попросту не мог сохранить свой пост», — пишет на страницах Le Parisien Доминик Северак.

«Спортивный директор «Реал Сосьедада» Роберто Олабе живет мечтой убедить баскского специалиста возглавить середняка Примеры накануне следующего сезона, ведь они друзья с тренером. Тем не менее, после трех кряду побед в Лиге Европы с «Севильей» и пока что шести трофеев с ПСЖ Эмери мечтает о работе большего масштаба, и его статус на родине остается неплохим, несмотря на неудачные дуэли против испанских грандов в Лиге чемпионов. Он наверняка хочет в один день возглавить сборную Испании, однако вряд ли рассматривается в качестве главного кандидата, даже если та сменит рулевого после ЧМ-2018. Между тем, те топ-клубы, которые ищут нового наставника, вроде «Арсенала» или «Челси», как пишет пресса, им не интересуются».

Пять знаковых матчей Эмери в ПСЖ «Тяжело обобщать непродолжительную работу Эмери в «Пари Сен-Жермен», но у него можно выделить пять ключевых поединков в столице Франции. Первый состоялся в августе 2016 года, когда парижане уступили на выезде «Монако» 1:3, а сам баск как раз строил команду вокруг Хавьера Пасторе и объявил, что Марко Верратти не готов играть все 90 минут, но в итоге именно итальянец чуть ли не действовал на позиции «десятки»: это был момент, когда тренер только определялся, кто останется, а кто уйдет, а также стал символом доминирования княжеского клуба в том первенстве… Второй поединок прошел в феврале 2017 года, когда ПСЖ разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что стало лучшим моментом в парижском эпизоде карьеры Эмери: его подопечные вчистую переиграли каталонцев, несмотря на отсутствие двоих ключевых игроков, но при этом извлекли выгоду из игры молодых исполнителей в лице Преснеля Кимпембе и Адриана Рабьо, а также действовали так, как их наставник представляет собой идеальное воплощение его плана на игру», — отмечает France Football.

«После этой игры и перед ответным матчем парижане нанесли визит своему главному врагу «Марселю» и попросту разбили провансальцев — 5:1, а идея наставника гостей оставить в запасе Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера и выпустить вместо них Пасторе и Лукаса Моуру сработала… Четвертым знаковым для специалиста поединком стала та самая ремонтада каталонского клуба со счетом 6:1 в марте 2017 года, в которой тот, правда, был не единственным виновником: и хотя игроки защищали своего рулевого, заявляя, что он не давал инструкций прижиматься так сильно к своим воротам, «антренёр» оказался не способен реагировать на события в игре для того, чтобы переломить ее ход… Наконец, пятый матч состоялся в ответной встрече той же стадии того же турнира год спустя против «Реала»: в этом матче ПСЖ не хватило смелости, настоящей злости, в чем, опять же, виновник не один Эмери, но именно здесь будущая судьба тренера была решена».

Эмери ожидает перерыв

«Проблема Эмери в том, что оказался не успешен в главном еврокубке, и, очевидно, неудача в борьбе за чемпионский титул в Лиге 1 в прошлом сезоне подмочило его репутацию. И все же, люди забывают, что этот человек, который способен преуспеть после не лучших времен. Ведь ранее он отправлялся в Россию, где возглавлял "Спартак" , и потерпел там неудачу, но восстановил свое реноме, снова добившись успеха, и стал наставником ПСЖ», — рассказывает в комментарии ESPN Габриэле Маркотти.

«Мне трудно сказать, как его оценивают другие, и в Англии ему будет трудно получить работу во главе топ-команды — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Полагаю, он возьмет паузу в карьере на какое-то время и попытается дождаться хорошего предложения. Но то, что я действительно знаю — работа у руля ПСЖ забрала у него много сил».

Кто может заменить Эмери

«Нет признаков того, что баск поспешил уйти или его подталкивали поскорее уволиться, однако чемпиону Франции нужно найти нового рулевого перед следующим сезоном. Состав, в котором есть такие нападающие, как Неймар и Килиан Мбаппе, привлекает потенциальных кандидатов, но ставки высоки: неудача в попытке выйти хотя бы в полуфинал Лиги чемпионов сделает преемника Эмери уязвимым перед лицом отставки… Так, Карло Анчелотти уже возглавлял в течение одного сезона ПСЖ и впервые с момента покупки клуба катарскими собственниками сделал его чемпионом страны — сейчас он остается без работы после ухода в сентябре из «Баварии» и привлекает внимание многих грандов», — пишет в материале Goal.com Роб Бэйрнер.