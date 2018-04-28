«Интер» — «Ювентус»: Кьеллини остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 35-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус». Защитник туринцев Джорджо Кьеллини попал в заявку, но встречу он начнет на скамейке запасных. Ранее сообщалось, что футболист пропустит остаток сезона из травма бедра и колена. Полностью стартовые составы выглядят так:

"Интер": Ханданович — Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио — Весино, Брозович — Кандрева, Рафинья, Перишич — Икарди.

Матч «Интер» — «Ювентус» начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.