Ди Франческо — об ответном матче с «Ливерпулем»: «Должны покинуть поле с мыслями, что сделали всё от нас зависящее»

Наставник «Ромы» Эусебио ди Франческо отметил, что после победы над «Кьево» в матче 35-го тура Серии А (4:1), его мысли связаны лишь с ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

"Теперь мы должны восстановить нашу физическую и ментальную энергию. В среду мы должны покинуть поле с мыслями, что сделали все от нас зависящее. В прошлом мы уже доказывали, что можем достигать больших результатов в Лиге чемпионов. Мы должны верить, таков мой слоган", — цитирует ди Франческо Football Italia.

Первая игра на «Энфилде» завершилась крупной победой «Ливерпуля» (5:2).