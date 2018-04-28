Сироткин: «Мы ближе к тому, чтобы заработать очки, чем в любой другой момент»

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин , ставший 12-м в квалификации Гран-при Азербайджана, выразил мнение, что в гонке в воскресенье у команды есть неплохой шанс заработать первые в сезоне очки.

«Мы все знаем, что на этой трассе могут быть как хорошие сюрпризы, так и не очень. Столько всего может случиться, да и в любом случае очевидно, что сейчас мы ближе к тому, чтобы заработать очки, чем в любой другой момент по ходу сезона. Надо просто действовать умно, находиться в нужном месте в нужное время, пользоваться ошибками соперников и так далее.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что вчера — даже при том, что вторая сессия была скомканной из-за трафика и других моментов — мы были довольны темпом машины с полными баками больше, чем ее поведением с пустыми», — цитирует Сироткина.