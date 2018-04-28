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Двое из ларца: беременные Анны Цуканова-Котт и Хилькевич показали животы в ярком ролике
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Двое из ларца: беременные Анны Цуканова-Котт и Хилькевич показали животы в ярком ролике 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Анна Цуканова-Котт пригласила Анну Хилькевич стать героиней ее арт-проекта о еде. Обе беременные актрисы оригинально показали, как готовить фруктовый салат. По словам будущих мам, они до этой съемки не были похожи, но у обеих много общего. Обе сейчас находятся в положении, для обеих этот ребенок станет вторым, а также обе обожают яркий маникюр, которым они похвастались в ролике.
— делится эмоциями Анна Цуканова-Котт.
В свою очередь Анна Хилькевич рассказывает:
Смотри, какой яркий ролик получился у двух беременных актрис. Как тебе? Попробуешь приготовить этот салат?
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Фото:Instagram, пресс-служба
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