Двое из ларца: беременные Анны Цуканова-Котт и Хилькевич показали животы в ярком ролике

Анна Цуканова-Котт пригласила Анну Хилькевич стать героиней ее арт-проекта о еде. Обе беременные актрисы оригинально показали, как готовить фруктовый салат. По словам будущих мам, они до этой съемки не были похожи, но у обеих много общего. Обе сейчас находятся в положении, для обеих этот ребенок станет вторым, а также обе обожают яркий маникюр, которым они похвастались в ролике. — делится эмоциями Анна Цуканова-Котт. В свою очередь Анна Хилькевич рассказывает: Смотри, какой яркий ролик получился у двух беременных актрис. Как тебе? Попробуешь приготовить этот салат? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, пресс-служба