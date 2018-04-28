Киселевич и Андронов тренировались три дня до отъезда в сборную России в Стокгольм

Оба игрока прибыли в национальную команду в пятницу вечером.

"Мы три дня сами тренировались на льду в ЦСКА, ходили в зал. У нас была программа, по которой мы работали, и мы просто ждали решения медицинского штаба по нашим травмам и болячкам", — отметил он.

Защитник, который недавно выступал в финальной серии Кубка Гагарина и в субботу сыграл со шведами (1:3), рассказал, что необходимо переключаться с клубных соревнований на игры сборных. «Как бы клубные дела ни завершились, ты их оставляешь, поскольку когда закончится сезон, ты успеешь о них подумать. Надо просто вкатиться и переключиться на игры сборной», — отметил Киселевич.

Автор единственного гола в матче нападающий Алексей Бывальцев рассказал, что в скором времени попрощается с болельщиками хабаровского «Амура» . Контракт Бывальцева с «Амуром» истекает 30 апреля. Ранее вице-президент «Амура» Александр Филиппенко сообщил, что нападающий, скорее всего, покинет клуб. Форвард в минувшем сезоне стал лидером команды среди бомбардиров в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

"С болельщиками еще не попрощался, но в скором времени сделаю обращение. Что касается забитого гола, то я просто приехал на пятачок, партнеры разыграли шайбу и бросили, в меня попало. Так удачно сложилось. Что касается соперника, то он хорошо катается, двигается, играет в пас, агрессивно играет, и приятно было поиграть против такой команды, посмотреть свои силы", — отметил Бывальцев.