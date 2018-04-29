Хартли: счастлив, что смог заработать своё первое очко в Формуле-1 

Пилот «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал результаты Гран-при Азербайджана, по итогам которого Хартли набрал первые очки в карьере в Формуле-1, финишировав на десятой позиции.
«Я счастлив, что смог заработать своё первое очко в Формуле-1. Очевидно, в этой гонке было много возможностей для этого. Это приятное чувство. В квалификации вокруг нас с Пьером было много драмы. Сегодня, к счастью, я смог избежать неприятностей и принёс очко команде. К сожалению, темп «Торо Россо» по-прежнему был очень далёким от идеального. Всего две гонки назад в Бахрейне мы были в полном порядке, а тут всё выглядело неважно. Нам предстоит очень много работы, чтобы добиться прогресса. Не думаю, что надо скрывать это. Надо открыто сказать, что с темпом у нас проблемы. Набранное очко добавит мне уверенности в собственных силах. Даже на последнем круге, когда у меня был достаточный отрыв от Эрикссона в конце прямой, я всё равно испытывал большое волнение, что он меня догонит. Всё-таки он был не так и далеко. Мне пришлось выложиться по-максимуму на последних кругах, чтобы принести домой очко. Думаю, что теперь можно немного расслабиться психологически», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.