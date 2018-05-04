Пьер Гасли — о «Торо Россо», отношениях с Даниилом Квятом и моторе «Хонда»

Пьер Гасли рассказал, всегда ли Тост называет его фантастическим пилотом, поблагодарил ли его Риккардо за аварию и что он думает о Квяте

Российские болельщики с иронией отнеслись к тому, что в команде «Торо Россо» с недавних пор выступают Пьер Гасли и Брендон Хартли . Масла в огонь сарказма подливали также боссы команды, едва ли не в каждом интервью называющие своих пилотов «фантастическими». В ряде гонок Хартли и Гасли действительно давали немало поводов для иронии, но в этом сезоне у обоих уже есть очки. И это при том, что машина по сравнению с прошлым годом точно не стала лучше. Новозеландец размочил счёт в гонке в Баку, а француз провёл блестящую гонку в Бахрейне, финишировав на четвёртом месте. С Гасли мы побеседовали во время уик-энда в Азербайджане, и Пьер в том числе ответил на самые интересные вопросы от читателей «Чемпионата».

— Пьер, начнём с приятного. Можно ли назвать гонку в Бахрейне лучшей в вашей карьере? — Если говорить о всём уик-энде в целом, то можно так заявить. Сама гонка, конечно, тоже получилась очень хорошей, но в моей карьере случались не менее яркие заезды. Понятно, что, когда ты выступаешь в младших сериях, за тобой наблюдает меньшее количество людей. Соответственно не находишься у всех на виду, и люди о тебе говорят в гораздо меньшей степени. Я бы сказал, что гонка в Бахрейне была одной из лучших в карьере. По крайней мере, лучшей в Формуле-1 (улыбается). А круг в квалификации точно был лучшим в моей жизни.

— Как вам работа с силовой установкой от «Хонды» по сравнению с прошлогодним опытом с «Рено» ? (похожий вопрос был от kartoshka63) — Давайте не будем забывать, что в прошлом году я выступал на «Хонде» в Суперформуле (смеётся). Если говорить серьёзно, то моторы «Хонда» в Суперформуле и в Формуле-1, безусловно, очень разные. Здесь у вас гораздо больше мощности, да и в целом в Формуле-1 мотор является гораздо более сложной структурой. Я рад, как мы прогрессируем вместе с «Хондой», мне нравится направление, в котором идёт работа. Результат в Бахрейне стал наградой за все усилия и стал дополнительной мотивацией для всех ребят в Японии, которые трудятся над тем, чтобы сделать этот мотор ещё лучше. Нашей задачей является попадание в пятёрку лучших команд чемпионата. Мы прекрасно видим, как в «Хонде» добиваются улучшений.

— С точки зрения лошадиных сил мотор «Хонды» уже можно сравнить с «Рено»? — Очень сложно сказать! Всё-таки мой опыт с «Рено» в прошлом году был на другой машине с другим регламентом и другой аэродинамикой. Здесь надо смотреть на угол атаки антикрыла в конкретной гонке. Могу лишь сказать, что максимальная скорость по-прежнему не является нашей сильной стороной (улыбается). Надо продолжать работать над этим, но глупо отрицать уже достигнутый прогресс.

— После столкновения, которое случилось в Китае, не сказали ли вам в команде вообще прекратить сражаться на трассе? (вопрос от vitalypankov) — Нет-нет, мы по-прежнему можем бороться на трассе между собой. В Китае же мы должны были просто поменяться позициями. Именно поэтому это выглядело ещё глупее. Никто даже не поднимал вопрос о том, можно ли нам бороться. В следующий раз, правда, если нам надо будет поменяться местами, машина, которая идёт впереди, должна будет сделать это перед торможением, а не в повороте.

— Поблагодарил ли вас Даниэль Риккардо , который выиграл в Шанхае в значительной степени благодаря вашему столкновению? (вопрос от kilot78) — Конечно (смеётся)! После гонки я послал ему сообщение с поздравлениями с победой в Гран-при, а потом ещё увидел его в аэропорту. Он поблагодарил меня как за сами поздравления, так и за то, что мы с Брендоном стали причиной выезда машиной безопасности.

— Что он вам должен теперь? — Думаю, что стаканчик пивка (улыбается).

— Какие у вас взаимоотношения с Хартли, для которого нынешний сезон также является полноценным дебютом в Формуле-1? — У нас всё отлично с Брендоном. Даже несмотря на то что он уже женат, мы прекрасно ладим с ним (смеётся). Он — «киви» (так называют жителей Новой Зеландии. — Прим. «Чемпионата»), так что с ним всегда легко общаться. Я рад, что он является моим партнёром по команде, и надеюсь, что в будущем никаких проблем не возникнет.

— Кто из вас двоих обладает большим опытом в автогонках, как вы считаете? — Я думаю, что мы обладаем схожим опытом, просто мы пришли в Формулу-1 очень разными дорогами. Очевидно, что он старше по возрасту, поэтому логично, что его карьера длиннее, чем у меня. Брендон здорово выступал в гонках на выносливость за «Порше», а это один из самых уважаемых и узнаваемых автомобильных брендов в мире. Уверен, что в «Торо Россо» по достоинству это оценили и пригласили его в команду. Я же пошёл по пути формульных серий, выступал во всех значимых молодёжных гонках. В целом думаю, что мы с Брендоном — это хорошая комбинация для «Торо Россо».

Франц Тост всегда невероятно позитивен, когда говорит про своих гонщиков. Эпитет «фантастический» звучит очень часто, к примеру, даже когда дела идут не слишком здорово. Он действительно такой добрый или на брифингах вам иногда достаётся по полной? (вопрос от vitalypankov) — Франц — замечательный человек! Он всегда очень доброжелательно к нам относится. Даже между гонками он звонит мне и спрашивает, как мои дела, куда я собираюсь идти, как собираюсь провести время. Франц постоянно интересуется, как я себя чувствую, интенсивно ли тренируюсь. Он очень заботится о своих пилотах и старается мотивировать нас во время уик-эндов. От него исходит только позитив, так что можете быть уверены, что Франц такой хороший, не только когда говорит о нас в прессе.

— Доктор Марко сказал, что после Суперформулы вы вернулись в Европу другим человеком. Расскажите, что это был за опыт? — Япония — это совершенно другой мир! Я действительно стал там лучше, причём не только как гонщик, но и как человек. Японская культура колоссально отличается от того, что мы видим в Европе. Японцы гораздо вежливее, чем мы тут у себя в Европе (улыбается). Они действительно уважают друг друга, и это очень правильно. Я счастлив, что мне удалось получить такой опыт в прекрасной стране с прекрасными людьми. С точки зрения работы с техникой я также получил ценные знания. Не уверен, что прямо стал другим человеком (смеётся), но что-то точно изменилось в лучшую сторону.

— Сложно ли было сохранять высочайшую мотивацию после того, как на протяжении двух лет вы были невероятно близки к Формуле-1, но всякий раз что-то не получалось? — Скорее наоборот, я стал ещё более мотивированным, потому что знал, что в какой-то момент получу свой шанс. Я усиленно работал и понимал, что настанет день, когда мои усилия заметят и всё это окупится. Конечно, я очень сильно переживал, что несколько лет не мог попасть в Формулу-1. Каждый гонщик мечтает, чтобы всё происходило быстро. Мне казалось, что я уже был готов к Формуле-1. Именно поэтому я сделал всё, чтобы показать, что могу зажечь как следует в Суперформуле (улыбается). К счастью, боссы команды это заметили.

— Как вы отнеслись к тому, что произошло в прошлом году с Даниилом Квятом? Наверняка с человеческой точки зрения мы сочувствовали ему, но отчасти это открыло дорогу и для вас в Формулу-1. (вопросы от cherrymark и kartoshka63) — На самом деле я знаком с Даней очень давно. Я гонялся с ним ещё в 2009 году в картинге, а это уже было девять лет назад, даже страшно представить! Конечно, всегда неприятно, когда один из парней, которых ты знал лично, покидает паддок Формулы-1 при таких обстоятельствах. Но таков мир автогонок на высоком уровне. Ранее он был в той же самой позиции, когда занял места других претендентов на место в Формуле-1. Это часть бизнеса. Мне жаль Даню, говорю абсолютно искренне, но я больше думаю о том, чтобы добиться своих целей.

— Теперь молодёжь «Ред Булл» претендует уже на ваше место. (похожий вопрос от phili) — Я знаю, что позади меня тоже есть молодые ребята, которые мечтают о том, чтобы занять моё место. Это не значит, что я буду делать им гадости или плохо к ним относиться. Конечно же, это не так, в этом просто нет никакого смысла, да и с человеческой точки зрения это банально не круто. Но опять же мир Формулы-1 суров в этом плане. Со своей стороны я буду делать всё, чтобы моя карьера тут продлилась как можно дольше и постепенно шла наверх. Именно на этом я и концентрируюсь каждый день.

— Вернёмся к текущим делам. Форма «Торо Россо» скачет от гонки к гонке. Вам удалось понять, почему темп машины настолько отличается на разных трассах? — Очевидно, что нет, учитывая наши результаты после пятничных тренировок (разговор с Пьером состоялся во время Гран-при Азербайджана. — Прим. «Чемпионата»). Команда пока ещё находится в процессе понимания того, как работает наша машина на разных трассах. Надеемся, что после этапа в Баку можно сделать более чёткие выводы.

— Пьер, в завершении беседы наши читатели очень хотят узнать, как вы проводите свободное время? (вопрос от phunky) — Семья, друзья. Всё как у нормальных людей (улыбается).

— Ничего сумасшедшего? — На самом деле я люблю делать сумасшедшие вещи (смеётся). Всему своё время. Я стараюсь делать что-то экстремальное, но при этом проводить достаточно времени с семьёй и людьми, за которых переживаю. Очень люблю спорт в целом, играю в гольф, теннис, сквош, бадминтон, футбол, конечно же. Обожаю играть в FIFA на Play Station. В целом мне нравится вести активный образ жизни. Когда выдаются свободные дни, стараюсь заняться чем-то интересным, куда-то выбраться с друзьями. За какую футбольную команду болею? За «ПСЖ». Знаю, что они расстались с тренером. Это печально, надеюсь, он доработает до конца сезона.