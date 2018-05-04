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В «Торо Россо» после аварии в Китае уточнили подход к обмену позициями
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В «Торо Россо» после аварии в Китае уточнили подход к обмену позициями 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал, что предприняли в команде после столкновения двух своих гонщиков на Гран-при Китая. Тогда французу показалось, что Брендон Хартли хочет пропустить его в повороте, в то время как новозеландец намеревался выпустить напарника вперёд уже после поворота.
«Мы по-прежнему можем бороться на трассе между собой. В Китае же мы должны были просто поменяться позициями. Именно поэтому это выглядело ещё глупее. Никто даже не поднимал вопроса, можно ли нам бороться. В следующий раз, правда, если нам надо будет поменяться местами, машина, которая идёт впереди, должна будет сделать это перед торможением, а не в повороте», — рассказал Гасли в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.
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