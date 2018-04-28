«Челси» на выезде обыграл «Суонси»

Единственный мяч на четвертой минуте забил Сеск Фабрегас. «Челси» набрал 66 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Суонси» 33 очка и 17-е место.

В следующем туре «Челси» примет «Ливерпуль», а «Суонси» на выезде сыграет с «Борнмутом».

Чемпионат Англии Премьер-лига 36-й тур «Суонси» — «Челси» — 0:1 Гол: Фабрегас, 4 «Суонси»: Фабиански, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон (Раутледж, 81), Робертс (Кэрролл, 63), Клукас, Кинг (Дайер, 58), Айю, Ки Сон Ен, Нотон, Айю.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Фабрегас (Педро, 81), Азар (Виллиан, 81), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 85).