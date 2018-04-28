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«Челси» на выезде обыграл «Суонси»
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«Челси» на выезде обыграл «Суонси» 

Советский спорт 1 час назад
Единственный мяч на четвертой минуте забил Сеск Фабрегас. «Челси» набрал 66 очков и на данный момент занимает пятое место. У «Суонси» 33 очка и 17-е место.
В следующем туре «Челси» примет «Ливерпуль», а «Суонси» на выезде сыграет с «Борнмутом».
Чемпионат Англии Премьер-лига 36-й тур  «Суонси» — «Челси» — 0:1  Гол: Фабрегас, 4  «Суонси»: Фабиански, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон (Раутледж, 81), Робертс (Кэрролл, 63), Клукас, Кинг (Дайер, 58), Айю, Ки Сон Ен, Нотон, Айю.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Фабрегас (Педро, 81), Азар (Виллиан, 81), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 85).
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