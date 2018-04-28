Ещё
Никитин — талисман. «Олимпиец» одержал первую победу на «Стадионе Нижний Новгород»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никитин — талисман. «Олимпиец» одержал первую победу на «Стадионе Нижний Новгород» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Никитин — талисман. «Олимпиец» одержал первую победу на «Стадионе Нижний Новгород»28 апреля на «Стадионе Нижний Новгород» прошел второй тестовый матч. Нижегородский ФК «Олимпиец» встретился с командой «Ротор-Волгоград». «Олимпиец» выиграл со счетом 1:0. За игрой вместе с сыном следил и глава Нижегородской области Глеб Никитин.
«В ходе первого тестового матча между ФК «Олимпиец» и командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга у нас было преимущество, но в результате нижегородцы проиграли. Сегодня, я считаю, игра была равной, но во втором тайме мы, безусловно, начали дожимать соперника. И в конечном итоге реализовали момент на последних минутах матча. Это первая победа нашей команды на новом стадионе. Я считаю, что это хороший задел на будущее для нижегородского футбола», — отметил Глеб Никитин.
На второй тестовый матч на стадион пришли 26 тысяч человек.
Напомним, 15 апреля на «Стадионе Нижний Новгород» прошел первый тестовый матч. Нижегородская команда «Олимпиец» встретилась с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.
Глеб Никитин уже был был талисманом на игре ХК «Торпедо» в январе, нижегородский хоккейный клуб одержал победу над ХК «Нефтехимик». Капитан «Торпедо» Геннадий Столяров отметил, что присутствие на игре Глеба Никитина стало дополнительной мотивацией для игроков.
Нижегородская правда: последние новости
Главный билетный центр FIFA открылся в Нижнем Новгороде «Лучшее откровение отца». Сергей Лазарев показал нижегородским поклонникам трогательное видео с сыном Ушла из дома и не вернулась. Школьница пропала в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян80
ФБР допросило Емельяненко9
На Кубани задержана победительница ОИ-8032
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение