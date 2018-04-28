Никитин — талисман. «Олимпиец» одержал первую победу на «Стадионе Нижний Новгород»

Никитин — талисман. «Олимпиец» одержал первую победу на «Стадионе Нижний Новгород»28 апреля на «Стадионе Нижний Новгород» прошел второй тестовый матч. Нижегородский ФК «Олимпиец» встретился с командой «Ротор-Волгоград». «Олимпиец» выиграл со счетом 1:0. За игрой вместе с сыном следил и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«В ходе первого тестового матча между ФК «Олимпиец» и командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга у нас было преимущество, но в результате нижегородцы проиграли. Сегодня, я считаю, игра была равной, но во втором тайме мы, безусловно, начали дожимать соперника. И в конечном итоге реализовали момент на последних минутах матча. Это первая победа нашей команды на новом стадионе. Я считаю, что это хороший задел на будущее для нижегородского футбола», — отметил Глеб Никитин.

На второй тестовый матч на стадион пришли 26 тысяч человек.

Напомним, 15 апреля на «Стадионе Нижний Новгород» прошел первый тестовый матч. Нижегородская команда «Олимпиец» встретилась с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.