Ещё
Алексей Бадюков: «Такие результаты прогнозировались. Будем оценивать Воробьева после ЧМ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Бадюков: «Такие результаты прогнозировались. Будем оценивать Воробьева после ЧМ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков оценил неудачную серию из пяти поражений подряд сборной России на Евротуре и поделился мнением относительно состава на чемпионат мира в Дании.
— Сборная России по хоккею потерпела пятое поражение подряд. Пора паниковать?
— Ни в коем случае. Такое выступление прогнозировалось, поскольку сейчас идет притирка штаба и игроков. Было бы удивительно, если бы мы не посмотрели и не дали бы шанс всем ребятам. Останавливаться на каком-то победном составе тоже неверно. Да, неприятные результаты, но победа на Олимпиаде, думаю, сгладит. Поэтому о слабости сборной говорить нельзя. Но и говорить о том, что будут проходные соперники на ЧМ тоже не стоит. Все готовятся к турниру самым серьезным способом, потому что Олимпиада была для многих сборных проиграна. Им хочется себя зарекомендовать, в том числе с помощью игроков из НХЛ. У нас сейчас прокручивается состав, те игроки, которых тренерский штаб не успел в прошлые сезоны просмотреть. Все сейчас ждут Панарина, Дацюка и еще петербуржские ребята пока не задействованы должным образом. Мы видим, что те, кто даже после Пхенчхана или Кубка Гагарина играет, не достает эмоций при выходе на лед, но они постепенно вливаются. Выбирать есть из кого. У нас три игрока на каждой позиции присутствует, и эта конкуренция рано или поздно тренерским штабом будет выработана к ЧМ.
— Эта серия не связана с уходом Знарка​?
— Думаю, что нет. Опять же все по кругу у нас. Есть игроки, которые ниже своего уровня не падают, тот же Дадонов, Анисимов, уверен, будет основным кандидатом на поездку на ЧМ. Что касается, тех игроков, которые приехали из-за океана, тот же Сошников. Им надо доказывать наравне с игроками, выступающими в КХЛ. У него никакого преимущества не будет. Было бы правильно уже смотреть на ЧМ. Матчи Евротура не показатель, по ним не надо судить. Самое главное, что мы знаем, кто будет основным вратарем нашей сборной, а дальше мы вернемся к привычному сочетанию именно на чемпионатах Мира.
— Будем оценивать Илью Воробьева​ после ЧМ в Дании?
— Да, именно по окончанию турнира и надо давать оценки. Потом уже будет говорить. Понятно, что это экзамен для него и для той системы (подготовки хоккеистов и тренерского штаба), которая выработана с 2014 года. (Арман МКРТЧЯН)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Арарат" досрочно оформил путевку в ФНЛ "Интер" - "Ювентус": Кьеллини остался в запасе Арбитр назначил "левый" пенальти в пользу "Крыльев". С него самарцы забили победный гол
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян81
ФБР допросило Емельяненко9
На Кубани задержана победительница ОИ-8032
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение