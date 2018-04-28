Алексей Бадюков: «Такие результаты прогнозировались. Будем оценивать Воробьева после ЧМ»

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков оценил неудачную серию из пяти поражений подряд сборной России на Евротуре и поделился мнением относительно состава на чемпионат мира в Дании.

— Сборная России по хоккею потерпела пятое поражение подряд. Пора паниковать?

— Ни в коем случае. Такое выступление прогнозировалось, поскольку сейчас идет притирка штаба и игроков. Было бы удивительно, если бы мы не посмотрели и не дали бы шанс всем ребятам. Останавливаться на каком-то победном составе тоже неверно. Да, неприятные результаты, но победа на Олимпиаде, думаю, сгладит. Поэтому о слабости сборной говорить нельзя. Но и говорить о том, что будут проходные соперники на ЧМ тоже не стоит. Все готовятся к турниру самым серьезным способом, потому что Олимпиада была для многих сборных проиграна. Им хочется себя зарекомендовать, в том числе с помощью игроков из НХЛ. У нас сейчас прокручивается состав, те игроки, которых тренерский штаб не успел в прошлые сезоны просмотреть. Все сейчас ждут Панарина, Дацюка и еще петербуржские ребята пока не задействованы должным образом. Мы видим, что те, кто даже после Пхенчхана или Кубка Гагарина играет, не достает эмоций при выходе на лед, но они постепенно вливаются. Выбирать есть из кого. У нас три игрока на каждой позиции присутствует, и эта конкуренция рано или поздно тренерским штабом будет выработана к ЧМ.

— Эта серия не связана с уходом Знарка​?

— Думаю, что нет. Опять же все по кругу у нас. Есть игроки, которые ниже своего уровня не падают, тот же Дадонов, Анисимов, уверен, будет основным кандидатом на поездку на ЧМ. Что касается, тех игроков, которые приехали из-за океана, тот же Сошников. Им надо доказывать наравне с игроками, выступающими в КХЛ. У него никакого преимущества не будет. Было бы правильно уже смотреть на ЧМ. Матчи Евротура не показатель, по ним не надо судить. Самое главное, что мы знаем, кто будет основным вратарем нашей сборной, а дальше мы вернемся к привычному сочетанию именно на чемпионатах Мира.

— Будем оценивать Илью Воробьева​ после ЧМ в Дании?

— Да, именно по окончанию турнира и надо давать оценки. Потом уже будет говорить. Понятно, что это экзамен для него и для той системы (подготовки хоккеистов и тренерского штаба), которая выработана с 2014 года. (Арман МКРТЧЯН)