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«Реал» одержал домашнюю победу над «Леганесом»
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«Реал» одержал домашнюю победу над «Леганесом» 

Чемпионат.com 57 минут назад
Мадридский «Реал» победил «Леганес» в матче 35-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Реала» Гарет Бэйл, отличившийся на 8-й минуте. Форвард Борха Майораль удвоил преимущество хозяев в концовке первого тайма. После перерыва голом отметился полузащитник «Леганеса» Дарко Брашанац.
«Реал», набрав 71 очко, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (40) — на 16-й строчке.
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