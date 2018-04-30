Руслан Нигматуллин: «Локомотив» нехорошо удивляет своей игрой и результатами

Дубль Смолова за две минуты принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»

«График у «Локомотива» не самый чемпионский — три игры и два очка. Команда нехорошо удивляет своей игрой и результатами.

Тем не менее, «Локо» остается главным претендентом на чемпионство. Хотя у преследователей появляются шансы на успех. Предчувствую, что интрига будет жить до последней минуты чемпионата

Сложно сказать, мешают ли «Локомотиву» психологические моменты. Выигрывают не только за счет психологии, но и за счет общего состояния. К концовке железнодорожники подошли не совсем готовыми», — приводит слова Нигматуллина «Р-Спорт».