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«Штутгарт» на выезде обыграл «Байер»
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«Штутгарт» на выезде обыграл «Байер» 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 32-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал на своём поле «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Кристиан Гентнер, который отличился на 67-й минуте. На 17-й минуте «Байер» упустил возможность открыть счёт своим голам после того, Лукас Аларио не смог реализовать пенальти.
«Байер» (51 очко) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (45) находится на восьмой строчке.
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