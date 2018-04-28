«Штутгарт» на выезде обыграл «Байер»

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал на своём поле «Штутгарт». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Кристиан Гентнер , который отличился на 67-й минуте. На 17-й минуте «Байер» упустил возможность открыть счёт своим голам после того, Лукас Аларио не смог реализовать пенальти.

«Байер» (51 очко) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (45) находится на восьмой строчке.