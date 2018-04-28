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Вадим Скрипченко: Игра с «Арсеналом» была равная
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Вадим Скрипченко: Игра с «Арсеналом» была равная 

Советский спорт 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Главный эпизод встречи был во втором тайме, когда Данченко прошел по флангу и выкатил мяч под удар Поку. Стопроцентный момент, если бы Поку реализовал его, то мы набрали бы в этой встрече очки. Претензий к команде нет, она сегодня играла хорошо. Немного давит турнирная ситуация. Ребята стремятся одержать победу и ломать тенденцию последних туров, но, к сожалению, этого недостаточно. В целом игра была равная, у обеих команд были хорошие моменты. Думаю, игра понравилась зрителям, но, конечно, результат удовлетворения нам не принес.
— «Арсенал» забил два гола после розыгрышей угловых. Вы оказались не готовы к такому исполнению стандартов?
— После прямых подач с угловых у нас не было проблем, а после розыгрышей действительно недосмотрели как в первом эпизоде, так и во втором. Будем разбираться. В целом мы уделяем много времени стандартным положениям в обороне.
— Чего не хватило Поку, чтобы реализовать свой момент?
— Вратарь Левашов занял правильную позицию, но, если бы Поку пробил в угол, а не по центру, было бы сложно выручить. Не хватило исполнительского мастерства.
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