Дмитрий Гунько: Мы осознаем, в какую непростую ситуацию попали

— Учитывая класс соперника, мы готовились к тяжелой игре. Но справиться с двумя сильными нападающими «Шинника», один из которых забил решающий гол, нашей обороне не удалось. Что касается линии атаки, то мы, считаю, создали много моментов, однако не реализовали ни одного из них. Если же говорить о самоотдаче, желании бороться и играть, то наши ребята всё это продемонстрировали, и я хочу их поблагодарить. Мы осознаем, в какую непростую ситуацию попали. Сейчас очки для команды на вес золота, — приводит слова Гунько пресс-служба клуба.

Добавим, что после этого поражения «Спартак-2» с 38 очками расположился на 13-м месте в турнирной таблице. За три тура до конца чемпионата от зоны вылета красно-белых разделяет два очка.