Божович: «В последние 10-15 минут мы бросили игру, но, слава богу, выдержали»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвёл итоги матча с «Анжи» (2:1) в эфире канала «Наш Футбол».

— Сейчас вы уже спокойный, а вот последние 10-15 минут вы кипели по-настоящему. Здесь, наверное, игровые нюансы и судейские, и все это смешивалось?

— Понятно было, но в последние 10-15 минут мы бросили игру и не играли вообще, начали играть длинными передачами. У «Анжи» на замены вышли очень высокие ребята, у нас с этим проблемы на втором этаже, но, слава богу, выдержали.

— К судьям много претензий было, это эмоции от игры или действительно они были обоснованы?

— Нет, это эмоции от игры. Я думаю, что они хорошо справились сегодня.

— Начало второго тайма, Махачкала немножко вас поддавила. Чувствовалось, что именно начало этих 45 минут лучше удалось гостям. С чем связано это, как вам кажется? Это их настырность, или ваша команда немного просела?

— Я думаю, потому что у них мотивация сегодня была очень высокая. Они сегодня играли, чтобы избежать стыков. Наверняка где-то психологически они чувствовали, что им некуда деваться, поэтому они нас придавили к воротам. Думаю, что моменты лучше были у нас, и мы заслуженно выиграли.

— Уже успели с подопечными поговорить в раздевалке, что-то им уже сказали?

— Ничего, поблагодарили. После игры я ничего не говорю никогда, потому что все на эмоциях. Когда будет разбор, тогда поговорим.

— Вы перед началом игры говорили, что для вас мотивация сейчас побеждать в каждой игре, независимо от того, что в турнирной таблице происходит. Получается, что этот первый шаг в трех последних турах сделан. В этом большой позитив?

— Нормально. Я думаю, что в этом году команда двинулась вперед, показала несколько очень хороших матчей. Мы находимся на том месте, которое заслужили.