Миодраг Божович: «В этом году „Арсенал двинулся вперед. Мы заслуживаем шестое место“

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 28-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:1) отметил, что его команде пришлось сложно в концовке, когда соперник выпустил высоких игроков.

— В концовке матча «Анжи» выпустил высоких игроков, стал играть длинными передачами у нас возникли проблемы. Слава богу выдержали. Критика судей? Это эмоции от игры, судьи хорошо отработали встречу. У «Анжи» была очень большая мотивация, ведь они хотели избежать стыковые матчи, они чувствовали, что им некуда деваться. Моменты все-таки лучше были у нас. Поблагодарил в раздевалке своих ребят. Когда будет разбор, тогда пообщаемся более подробно. В этом году «Арсенал» двинулся вперед и выдает хорошие игры. Мы заслужили нынешнее место.

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