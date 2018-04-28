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Газзаев: с теплотой вспоминаю годы работы в ЦСКА
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Газзаев: с теплотой вспоминаю годы работы в ЦСКА 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер московского ЦСКА, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев в честь юбилея Центрального спортивного клуба армии вспомнил период, когда он возглавлял красно-синих.
Я с большой теплотой вспоминаю годы работы в ЦСКА. Мне дороги его славные традиции: нацеленность на победу, упорство в борьбе с любым соперником, преданность общему армейскому дому и чести российского спорта. От всей души поздравляю всех причастных к этому славному юбилею и хочу пожелать дальнейших спортивных достижений, новых рекордов и славных побед во славу отечественного спорта", — цитирует Газзаева газета «Известия».
История клуба берет свое начало с 1911 года, когда было образовано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС). В 1923 году оно было расформировано. Затем была сформирована Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ), подведомственное Красной армии. В 1928 году было переименовано в Центральный дом Красной армии (ЦДКА).
Газзаев возглавлял футбольный клуб ЦСКА в период с 2001 по 2003 год, а затем с 2004 по 2008 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, завоевали четыре Кубка России, а в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА.
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