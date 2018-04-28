Газзаев: с теплотой вспоминаю годы работы в ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев в честь юбилея Центрального спортивного клуба армии вспомнил период, когда он возглавлял красно-синих.

Я с большой теплотой вспоминаю годы работы в ЦСКА. Мне дороги его славные традиции: нацеленность на победу, упорство в борьбе с любым соперником, преданность общему армейскому дому и чести российского спорта. От всей души поздравляю всех причастных к этому славному юбилею и хочу пожелать дальнейших спортивных достижений, новых рекордов и славных побед во славу отечественного спорта", — цитирует Газзаева газета «Известия»

История клуба берет свое начало с 1911 года, когда было образовано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС). В 1923 году оно было расформировано. Затем была сформирована Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ), подведомственное Красной армии. В 1928 году было переименовано в Центральный дом Красной армии (ЦДКА).