Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Анжи»

На 88-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Анжи» (2:1) правильное решение принял главный арбитр Сергей Карасев , не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в штрафной площади махачкалинской команды произошел контакт мяча с левой рукой Полуяхтова, упавшего на газон.

Мяч после прострела Дзюбы сначала попал в руку, лежавшую на траве, а уже от нее угодил футболисту в голову и отлетел в сторону. В такой ситуации вердикт арбитра, продолжившего игру, стоит поддержать — назначать 11-метровый удар не следовало.

В конце встречи судьи (Карасев и его первый ассистент Антон Аверьянов ) имели основания серьезно наказать главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича, несколько раз бурно выражавшего недовольство решениями бригады арбитров, и удалить его из технической зоны, однако делать этого не стали. ( Александр БОБРОВ

Арсенал Т — Анжи