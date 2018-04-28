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Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Анжи»
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Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Анжи» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
На 88-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Анжи» (2:1) правильное решение принял главный арбитр Сергей Карасев, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в штрафной площади махачкалинской команды произошел контакт мяча с левой рукой Полуяхтова, упавшего на газон.
Мяч после прострела Дзюбы сначала попал в руку, лежавшую на траве, а уже от нее угодил футболисту в голову и отлетел в сторону. В такой ситуации вердикт арбитра, продолжившего игру, стоит поддержать — назначать 11-метровый удар не следовало.
В конце встречи судьи (Карасев и его первый ассистент Антон Аверьянов) имели основания серьезно наказать главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича, несколько раз бурно выражавшего недовольство решениями бригады арбитров, и удалить его из технической зоны, однако делать этого не стали. (Александр БОБРОВ)
Арсенал Т — Анжи
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