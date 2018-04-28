Мхитарян близок к возвращению в строй

Как сообщает официальный твиттер «канониров», 29-летний армянин уже приступил к тренировкам с мячом.

Напомним, что Мхитарян восстанавливается после травмы связок колена, в связи с чем не играет с 5 апреля.