Волгоградский «Ротор» проиграл после фееричного домашнего матча

Волгоградский «Ротор» со счетом 0:1 проиграл нижегородскому «Олимпийцу», пригласившему спортсменов на свой домашний стадион.

— Несмотря на остросюжетные атаки, в дополнительное время волгоградцы пропустили гол от нижегородского защитника Юрия Морозова , — рассказали в футбольном клубе.

Следующая игра «Ротора» пройдет на стадионе «Волгоград Арена». 2 мая игроки встретятся с командой «Крылья Советов». Поддержать родную команду придут не меньше 20 тысяч болельщиков — появившиеся на сайте билеты на матч разлетелись всего за два часа.

На первом тестовом матче волгоградские спортсмены забили сразу 4 мяча. Самые яркие кадры сумасшедшего футбола смотрите в нашем специальном репортаже.