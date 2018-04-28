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Волгоградский «Ротор» проиграл после фееричного домашнего матча
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Волгоградский «Ротор» проиграл после фееричного домашнего матча 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградский «Ротор» со счетом 0:1 проиграл нижегородскому «Олимпийцу», пригласившему спортсменов на свой домашний стадион.
— Несмотря на остросюжетные атаки, в дополнительное время волгоградцы пропустили гол от нижегородского защитника Юрия Морозова, — рассказали в футбольном клубе.
Следующая игра «Ротора» пройдет на стадионе «Волгоград Арена». 2 мая игроки встретятся с командой «Крылья Советов». Поддержать родную команду придут не меньше 20 тысяч болельщиков — появившиеся на сайте билеты на матч разлетелись всего за два часа.
На первом тестовом матче волгоградские спортсмены забили сразу 4 мяча. Самые яркие кадры сумасшедшего футбола смотрите в нашем специальном репортаже.
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