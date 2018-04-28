Нигматуллин: «Амкар» сыграет со «Спартаком» вничью. Евсеев просто так не сдастся"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч 28 тура чемпионата России «Амкар» — "Спартак" и прокомментировал ситуацию с травмами в составе красно-белых. На игру в Пермь из-за повреждений не полетели полузащитник Денис Глушаков и защитник Сердар Таски.

— Как скажется их отсутствие на игре «Спартака»?

— Потеря одного-двух футболистов не должна серьезно сказываться на игре красно-белых, тем более, что игра предстоит не с прямым конкурентом, хоть и мотивированным на борьбу за выживание. Не радует потеря Таски — он защитник, а с игроками этой линии дела обстоят плохо не только в «Спартаке», но и во всей стране. Касаемо Глушакова — понятно, что было бы лучше, если бы капитан был рядом с командой в трудную минуту. Раз уж он травмирован, то функции Глушакова должен брать на себя вице-капитан, поддерживать команду и вести ее к победе.

— «Спартак» сможет прервать серию неудач в игре с «Амкаром»?