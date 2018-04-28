Ещё
Нигматуллин: «Амкар» сыграет со «Спартаком» вничью. Евсеев просто так не сдастся"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нигматуллин: «Амкар» сыграет со «Спартаком» вничью. Евсеев просто так не сдастся" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сделал прогноз на матч 28 тура чемпионата России «Амкар» — "Спартак" и прокомментировал ситуацию с травмами в составе красно-белых. На игру в Пермь из-за повреждений не полетели полузащитник Денис Глушаков и защитник Сердар Таски.
— Как скажется их отсутствие на игре «Спартака»?
— Потеря одного-двух футболистов не должна серьезно сказываться на игре красно-белых, тем более, что игра предстоит не с прямым конкурентом, хоть и мотивированным на борьбу за выживание. Не радует потеря Таски — он защитник, а с игроками этой линии дела обстоят плохо не только в «Спартаке», но и во всей стране. Касаемо Глушакова — понятно, что было бы лучше, если бы капитан был рядом с командой в трудную минуту. Раз уж он травмирован, то функции Глушакова должен брать на себя вице-капитан, поддерживать команду и вести ее к победе.
— «Спартак» сможет прервать серию неудач в игре с «Амкаром»?
— Мне почему-то кажется, что будет ничья со счетом 1:1. Вадим Евсеев так просто не сдастся. Без «Амкара» сложно будет представить наш чемпионат, поэтому Евсеев и его команда сделают все, чтобы укрепить свое положение в таблице. Насчет серии неудач — на моей практике три поражения в чемпионате подряд -это потолок для команды высокого уровня, поэтому я думаю, что «Спартак» не проиграет «Амкару» и начнет выбираться из ямы, в которую угодил.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Скрипченко: "Забей Поку, игра была бы в нашем исполнении" "Реал" - "Леганес": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тихонов: "После ухода из "Спартака" мне ничего не страшно"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Шведы разгромили россиян89
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение