Нигматуллин: «Потеря одного-двух игроков не должна серьезно сказываться на игре „Спартака“

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о потерях московского "Спартака" в преддверии сегодняшней выездной игры против пермского «Амкара».

"Потеря одного-двух футболистов не должна серьезно сказываться на игре «красно-белых», тем более, что игра предстоит не с прямым конкурентом, хоть и мотивированным на борьбу за выживание. Не радует потеря Таски: он — защитник, а с игроками этой линии дела обстоят плохо не только в «Спартаке», но и во всей стране. Касаемо Глушакова — понятно, что было бы лучше, если бы капитан был рядом с командой в трудную минуту. Раз уж он травмирован, то функции Глушакова должен брать на себя вице-капитан, поддерживать команду и вести ее к победе", — цитирует бывшего футболиста СЭ.