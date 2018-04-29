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Нигматуллин: «Потеря одного-двух игроков не должна серьезно сказываться на игре „Спартака“
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Нигматуллин: «Потеря одного-двух игроков не должна серьезно сказываться на игре „Спартака“ 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался о потерях московского "Спартака" в преддверии сегодняшней выездной игры против пермского «Амкара».
"Потеря одного-двух футболистов не должна серьезно сказываться на игре «красно-белых», тем более, что игра предстоит не с прямым конкурентом, хоть и мотивированным на борьбу за выживание. Не радует потеря Таски: он — защитник, а с игроками этой линии дела обстоят плохо не только в «Спартаке», но и во всей стране. Касаемо Глушакова — понятно, что было бы лучше, если бы капитан был рядом с командой в трудную минуту. Раз уж он травмирован, то функции Глушакова должен брать на себя вице-капитан, поддерживать команду и вести ее к победе", — цитирует бывшего футболиста СЭ.
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