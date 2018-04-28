Миодраг Божович: У нас есть проблемы с маленькими командами

На пресс-конференции после матча «Арсенал» — «Анжи» (2:1) главный тренер хозяев Миодраг Божович рассказал. что «Арсеналу» проще играть с фаворитами.

— Игра была зрелищной, было много моментов. Мы были чуть-чуть лучше, поэтому и выиграли. Начали игру очень хорошо, забили быстрый гол, могли и больше забить в первом тайме, но могли и пропустить со стандарта. Левашов сыграл очень хорошо, я очень рад за него. Вся команда старалась и боролась. победа заслуженная.

— Есть ли будущее у связки Дзюба — Джорджевич?

— Джорджевич долго был травмирован. Ему не хватило игровой практики. Было много моментов, когда не хватило хорошего паса. Мы еще наверняка будем играть в два нападающих.

— Сегодня было много технического брака…

— Игра была трудной психологически, потому что любой результат, кроме победы, был для нас плохим. После игры с "Зенитом" все ждали, что мы обыграем «Анжи». Но напомню, что мы проиграли дома «Амкару», «Тосно», упустили победу с «Уралом». Так что у нас есть проблемы с маленькими командами, середняками русского футбола, потому что они играют вторым номером. Когда играем с командами из большой пятерки, простора больше, мы контратакуем и выглядим лучше.

— Кого сегодня не хватало из пропускавших игру?

— Всех. Комбаров — один из лучших наших ассистентов, Горбатенко в этом сезоне играет очень хорошо, выполняет большой объем работы. Александров здорово сыграл с «Зенитом».

— С Левашовым не беседовали отдельно после игры с «Зенитом», где он пропустил трижды?

— Ему пока не хватает опыта, если бы он отыграл два-три года — был бы очень хорошим вратарем. Сейчас он на этом пути, прибавляет и в опыте, и в качестве. Надеемся, что «Арсенал» нашел вратаря на долгий срок.

— Чего не хватает Кангва, чтобы забивать?

— Кангва для нас очень важный игрок. Нужно чуть больше спокойствия в тех ситуациях, когда он может забить. Иногда не хватает точности и силы, потому что Кангва много работает на скорости.

— Сезон подходит к концу. Есть ли мысли о будущем сезоне, останетесь в Туле?

— Пока мы про это не разговаривали. Посмотрим, когда чемпионат закончится.