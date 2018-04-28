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Егор Коршков: «Надо стать лидером в „Локомотиве“, а потом уже ехать в „Торонто“
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Егор Коршков: «Надо стать лидером в „Локомотиве“, а потом уже ехать в „Торонто“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Локомотива» Егор Коршков объяснил, почему продлил контракт с клубом, не поехав в «Торонто», куда, по данным «СЭ», изначально собирался.
— Кто убедил остаться в «Локомотиве»?
— Я просто подумал, посовещался с родителями и принял такое решение.
— Руководство клуба пыталось уговорить?
— Нет. Они просто просили сказать, в чью сторону будет решение.
— Но вы же собирались в «Торонто».
— Это журналисты говорили, что я уже подписал там контракт.
— Как в «Мэйпл Лифс» отреагировали?
— Расстроились, но не обиделись.
— Ставите цель уехать через год в НХЛ?
— Посмотрим, как сезон пройдет. А там уже видно будет.
— Как должен сложиться сезон, чтобы переезд за океан точно случился?
— Сначала надо стать лидером в «Локомотиве», а потом уже ехать. (Игорь ЕРОНКО)
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