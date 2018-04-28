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«Забивал обоим». Радимов встретился с Малафеевым и Овчинниковым
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«Забивал обоим». Радимов встретился с Малафеевым и Овчинниковым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-полузащитник ЦСКА и "Зенита" Владислав Радимов встретился с бывшими вратарями сборной России Сергеем Овчинниковым и Вячеславом Малафеевым в преддверии матча 28-го тура чемпионата России. Овчинников в настоящее время входит в тренерский штаб армейцев, Малафеев — заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам.
"Забивал обоим! Желание между двух вратарей загадывают? Завтра «Зенит» — ЦСКА… Пусть победит сильнейший", — написал Радимов в Инстаграме.
Забивал обоим 😜⚽️💪! Желание между двух вратарей загадывают?😳Завтра Зенит-ЦСКА …пусть победит сильнейший 👆🏆🥇🥈🥉#вратари#зенитцска#
Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 28 Апр 2018 в 11:21 PDT  Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 29 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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