«Забивал обоим». Радимов встретился с Малафеевым и Овчинниковым

"Забивал обоим! Желание между двух вратарей загадывают? Завтра «Зенит» — ЦСКА… Пусть победит сильнейший", — написал Радимов в Инстаграме.

Забивал обоим 😜⚽️💪! Желание между двух вратарей загадывают?😳Завтра Зенит-ЦСКА …пусть победит сильнейший 👆🏆🥇🥈🥉#вратари#зенитцска#

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 28 Апр 2018 в 11:21 PDT Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 29 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.

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