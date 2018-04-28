Футбольный клуб «Химки» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1

Сегодня футбольный клуб «Химки» противостоял лидеру футбольной национальной лиги ‐ «Енисею» из Красноярска.

Трибуны фанатов футбольного клуба «Химки» были полны, многие пришли целыми семьями. Болельщиков «Енисея» собралось немного, но настрой у красноярцев был самый оптимистичный.

Химчане начали игру здорово. Контролировали ход встречи весь первый тайм. И как следствие — на минуте

из-за постоянного давления случился штрафной момент у ворот «Енисея». Игрок гостей нарушил правила и судья указал на 11-ти метровую отметку. Денис Талалай реализовал пенальти и счет стал 1:0. Давление химчан продолжилось и на минуте, в итоге на перерыв ушли при счете 2:0. Болельщики «Химок» были счастливы.

После перерыва лидер чемпионата «Енисей» начал давить. Результатом усилий гостей стал забитый мяч в ворота Химок. После пропущенного гола «Химки» ушли в глухую оборону. Было еще несколько острых моментов у их ворот, однако химчане выстояли. Счет 2:1 больше не менялся.

После этой победы футбольный клуб «Химки» обеспечил себе прописку в следующем году в футбольной национальной лиге, а вот «Енисей» утратил лидирующее место в турнирной таблице.