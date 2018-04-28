Ещё
Футбольный клуб «Химки» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольный клуб «Химки» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня футбольный клуб «Химки» противостоял лидеру футбольной национальной лиги ‐ «Енисею» из Красноярска.
Трибуны фанатов футбольного клуба «Химки» были полны, многие пришли целыми семьями. Болельщиков «Енисея» собралось немного, но настрой у красноярцев был самый оптимистичный.
Химчане начали игру здорово. Контролировали ход встречи весь первый тайм. И как следствие — на  минуте
из-за  постоянного давления случился штрафной момент у ворот «Енисея». Игрок гостей нарушил правила и судья указал на  11-ти  метровую отметку. Денис Талалай реализовал пенальти и счет стал 1:0. Давление химчан продолжилось и на  минуте, в итоге на перерыв ушли при счете 2:0. Болельщики «Химок» были счастливы.
После перерыва лидер чемпионата «Енисей» начал давить. Результатом усилий гостей стал забитый мяч в ворота Химок. После пропущенного гола «Химки» ушли в глухую оборону. Было еще несколько острых моментов у их ворот, однако химчане выстояли. Счет 2:1 больше не менялся.
После этой победы футбольный клуб «Химки» обеспечил себе прописку в следующем году в футбольной национальной лиге, а вот «Енисей» утратил лидирующее место в турнирной таблице.
360tv.ru: последние новости
Растворявшего людей в кислоте рэпера выдали песни К ЧМ по футболу «МегаФон» создаст дизайнерские футбольные коробки в 11 городах‐участниках Любопытный медведь «настроил» фотоловушку в национальном парке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка1
Шведы разгромили россиян89
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение