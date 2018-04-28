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Гендиректор «Арарата: „В следующем сезоне команда будет выступать в чемпионате Армении? Это слухи“
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Гендиректор «Арарата: „В следующем сезоне команда будет выступать в чемпионате Армении? Это слухи“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Арарата» Погос Галстян отметил, что выход клуба в ФНЛ является общим успехом игроков, руководства и тренеров, которые работали с командой на протяжении сезона. Он выразил уверенность, что команда в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ. — Читал в интернете данную информацию. На сегодняшний день все это можно назвать слухами, думаю, что в ближайшие два-три тура мы эти слухи окончательно развеем, — приводит ТАСС слова Галстяна. — Все, конечно, будет зависеть от руководства, но я уверен, что все будет хорошо, и в следующем сезоне команда выступит в ФНЛ. — Выход «Арарата» ФНЛ — это общий успех футболистов, руководства, тренеров, которые работали с командой на протяжении сезона. Клуб заслуженно вышел в ФНЛ и приложит все усилия, чтобы развиваться дальше и добиваться новых спортивных побед. Отдельная благодарность нашим болельщикам, это событие мы посвящаем им.
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