«Я думал, такие в Приморье вымерли давно»

Приморцев удивило видео «скоростного» угона в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.

Пострадавший от рук угонщиков обратился к пользователям за помощью:

«27 Апреля в 1:15 мин. ночи угнали три мопеда (suzukl Lets, suzukl Adress, Reser) с картонного комбината у нас) кто что видел, или знает просьба позвонить по номеру 8924 260 66 40. У работяг то зачем воровать (((» (орфография и пунктуация — авторские).

Но удивила подписчиков не столько сама новость, сколько видеозапись произошедшего. В опубликованном ролике (немного ускоренном) неизвестные приезжают на стоянку на грузовике и оперативно забрасывают мопеды в кузов, после чего уезжают.

«Я думал, такие вымерли давно».

«Угнать за 60 секунд».

«Такое ощущение, что грузовик на парковке стоял. Присмотрел видно и ночью украл».

«Вы их уже походу не найдете запись стремная. Переделают их продадут и будут какие-нибудь пиздюки на них кататься! Так же, как и тачки угоняют, не все находят, кто-то возможно заказывает».

