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«Я думал, такие в Приморье вымерли давно»
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«Я думал, такие в Приморье вымерли давно» 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Приморцев удивило видео «скоростного» угона в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.
Пострадавший от рук угонщиков обратился к пользователям за помощью:
«27 Апреля в 1:15 мин. ночи угнали три мопеда (suzukl Lets, suzukl Adress, Reser) с картонного комбината у нас) кто что видел, или знает просьба позвонить по номеру 8924 260 66 40. У работяг то зачем воровать (((» (орфография и пунктуация — авторские).
Но удивила подписчиков не столько сама новость, сколько видеозапись произошедшего. В опубликованном ролике (немного ускоренном) неизвестные приезжают на стоянку на грузовике и оперативно забрасывают мопеды в кузов, после чего уезжают.
«Я думал, такие вымерли давно».
«Угнать за 60 секунд».
«Такое ощущение, что грузовик на парковке стоял. Присмотрел видно и ночью украл».
«Вы их уже походу не найдете запись стремная. Переделают их продадут и будут какие-нибудь пиздюки на них кататься! Так же, как и тачки угоняют, не все находят, кто-то возможно заказывает».
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Apr 27, 2018 at 6:24pm PDT
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