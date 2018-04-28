Ещё
Нигматулин: думаю, что «Спартак» не проиграет «Амкару» и начнёт выбираться из ямы, в которую угодил
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нигматулин: думаю, что «Спартак» не проиграет «Амкару» и начнёт выбираться из ямы, в которую угодил 

RT на русском 1 час назад
Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказал мнение об исходе противостояния московского «Спартака» и пермского «Амкара» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Мне почему-то кажется, что будет ничья со счётом 1:1. Вадим Евсеев так просто не сдастся. Без «Амкара» сложно будет представить наш чемпионат, поэтому Евсеев и его команда сделают всё, чтобы укрепить своё положение в таблице», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-экспресс».
Он отметил, что исходя из его опыта три поражения в чемпионате подряд это предел для команды высокого уровня.
«Поэтому я думаю, что «Спартак» не проиграет «Амкару» и начнёт выбираться из ямы, в которую угодил», — добавил голкипер.
Матч «Амкар» — «Спартак» пройдёт 29 марта в Перми.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Анжи» в матче 28-го тура РФПЛ.
RT на русском: последние новости
Турецкий болельщик обошёл запрет на посещение стадиона с помощью крана Байкеры из клуба «Ночные волки» отправились в мотомарш «Дорога Победы — на Берлин» Россиянин Башаев завоевал серебряную медаль на ЧЕ по дзюдо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка1
Шведы разгромили россиян89
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение