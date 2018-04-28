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Калиниченко: «В „спартаковском королевстве“ все как обычно. Много слухов и шума»
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Калиниченко: «В „спартаковском королевстве“ все как обычно. Много слухов и шума» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о предстоящем 29 апреля гостевом для красно-белых матче 28-го тура РФПЛ против «Амкара».
«У «Спартака» очень неудачные последние результаты. Выбыли из чемпионской гонки, из кубковой гонки. Все не очень хорошо, очень много разговоров о тренерской отставке. В «спартаковском королевстве» все как обычно. Много слухов и шума.
«Амкару» тяжело. Он непонятно, в каком статусе. Много проблем у команды, но тем не менее она периодически дает бой. В Перми никогда не было легко «Спартаку» и сейчас не будет», — цитирует Калиниченко.
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