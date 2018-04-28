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В Турции фанат с помощью крана обошел запрет на посещение стадиона
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В Турции фанат с помощью крана обошел запрет на посещение стадиона 

SPORT24.ru 1 час назад
Фанат турецкого клуба «Денизлиспор», выступающего во втором дивизионе, нашел необычное решение своего запрета на посещение стадиона.
Болельщик был дисквалифицирован на год. Запрет мужчина обошел с помощью арендованного крана.
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