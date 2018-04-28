В Турции фанат с помощью крана обошел запрет на посещение стадиона

Фанат турецкого клуба «Денизлиспор», выступающего во втором дивизионе, нашел необычное решение своего запрета на посещение стадиона.

Болельщик был дисквалифицирован на год. Запрет мужчина обошел с помощью арендованного крана.