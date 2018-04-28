Игорь Лебеденко: «Недоделки на „Самара Арене“ есть, но уверен, их исправят»

Нападающий «Факела» Игорь Лебеденко остался доволен стадионом «Самара Арена», на котором сегодня состоялся первый тестовый матч перед чемпионатом мира-2018. «Крылья Советов» в 35-м туре ФНЛ обыграли «Факел» 2:1.

— Открытие стадиона «Самара-Арена» является знаковым событием для всего российского футбола, — цитирует ТАСС Лебеденко. — Недоделки есть, но они небольшие, и я уверен, что их скоро исправят, а для спортсменов это стадион европейского уровня. Что касается газона, то по качеству он является одним из лучших, на которых я играл в российском чемпионате.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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