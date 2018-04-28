Ещё
Игорь Лебеденко: «Недоделки на „Самара Арене“ есть, но уверен, их исправят»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игорь Лебеденко: «Недоделки на „Самара Арене“ есть, но уверен, их исправят» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Факела» Игорь Лебеденко остался доволен стадионом «Самара Арена», на котором сегодня состоялся первый тестовый матч перед чемпионатом мира-2018. «Крылья Советов» в 35-м туре ФНЛ обыграли «Факел» 2:1.
— Открытие стадиона «Самара-Арена» является знаковым событием для всего российского футбола, — цитирует ТАСС Лебеденко. — Недоделки есть, но они небольшие, и я уверен, что их скоро исправят, а для спортсменов это стадион европейского уровня. Что касается газона, то по качеству он является одним из лучших, на которых я играл в российском чемпионате.
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Свежие новости о чемпионате мира по футболу ​
Спорт-Экспресс: последние новости
Вадим Скрипченко: "У меня нет претензий к игрокам по матчу с "Арсеналом" Карасев правильно засчитал гол "Анжи" Полузащитник "Урала" тренируется с "Зарей"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка1
Шведы разгромили россиян89
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение