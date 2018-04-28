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Андрей Тихонов: «После ухода из „Спартака“ мне ничего не страшно»
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Андрей Тихонов: «После ухода из „Спартака“ мне ничего не страшно» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, что матчи против его бывшего клуба «Енисея» носят для него принципиальный характер из-за директора красноярцев. Также специалист подчеркнул, что среди фанатов «Енисея» есть те, кто недоволен его уходом и те, кто продолжает его поддерживать.
— В той игре на тренерской скамейке «Енисея» были мои друзья, — цитирует goleada.ru Тихонова. — Обыграть Диму Аленичева и Егора Титова не было для меня принципиальным моментом. Но есть в «Енисее» один человек, у которого мне очень хотелось выиграть!
— Кто он?
— Директор клуба (Денис Рубцов).
— И почему для вас было принципиально обыграть его?
— Он обещал за третье место по итогам прошлого сезона выплатить премии игрокам и тренерскому штабу! Но на данный момент выплаты были только тем, кто остался в клубе. И это решение директора. Игроки, которые по разным причинам ушли из «Енисея», внесли большой вклад для достижения лучшего в истории клуба результата. Мне лично ничего не надо от директора клуба, но я считаю неправильным то, как поступили с футболистами и тренерами! Но у нас входит в правило: ушли и ушли, скатертью дорога!
— А красноярским болельщикам вы в матче с «Енисеем» что-то хотели передать?
— У фанатов «Енисея» разное мнение насчет Андрея Тихонова. В прошлом году мы с сибирской командой поднялись на уровень, на котором «Енисей» никогда не был. Но кто-то все равно остался недоволен. Когда я уходил, были те, кто писал какие-то неприятные вещи про меня. Это мнение людей, я их не осуждаю. Я благодарен настоящим болельщикам «Енисея» за поддержку на протяжении всего сезона! А те, кто постоянно льет на всех грязь… Это их жизнь. После ухода из "Спартака" в 2000 году, мне ничего не страшно.
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