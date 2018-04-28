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Мората: «Игра „на втором этаже“ — моя сильная сторона»
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Мората: «Игра „на втором этаже“ — моя сильная сторона» 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Челси» Альваро Мората признался, что еще в детстве тренировал игру головой вместе со своим отцом.
"Если честно, я прорабатываю все ситуации, которые могут произойти на поле, и в этом году я много раз забивал головой Это новая страна, новый чемпионат для меня, он отличается от тех, в которых я играл ранее, но здорово, что я смог забить столько мячей головой, да еще с передач Аспи, однако мне необходимо продолжать работать.
Когда мне было семь или восемь лет, я прыгал на батуте, и мой отец говорил мне: «Давай, работай головой!» и кидал мне мяч, когда я подпрыгивал. Думаю, это очень способствовало моему умению играть в воздухе, потому что я все время отрабатывал это с отцом, но тогда я еще не думал о будущем.
Меня это забавляло, я был еще мал, чтобы высоко подпрыгивать, я отбивал мяч головой или ногой, и мне это пригодилось в будущем, потому что игра «на втором этаже» — моя сильная сторона", — цитирует Морату официальный сайт «Челси».
Альваро Мората забил 15 голов за «Челси» во всех турнирах, девять из них — головой. Это лучший показатель среди всех футболистов Премьер-лиги.
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