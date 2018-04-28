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«Монако» сыграл вничью с «Амьеном» и опустился на третье место по итогам дня
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«Монако» сыграл вничью с «Амьеном» и опустился на третье место по итогам дня 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
«Монако» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Монегаски по итогам игрового дня опустились на третье место, пропустив вперед «Лион».
Чемпионат Франции
Лига 1  35-й тур  "Труа" — «Кан» — 3:1 (2:1)
Голы: Сантини, 4 (0:1). Веркутр, 7 — в свои ворота (1:1). Ниве, 27 (2:1). Сук Хюн Джун, 84 (3:1).
"Страсбур" — «Ницца» — 1:1 (1:0)
Голы: Саади, 21 (1:0). Балотелли, 59 — с пенальти (1:1).
"Монако" — «Амьен» — 0:0  "Бордо" — «Дижон» — 3:1 (1:0)
Голы: Санкаре, 25 (1:0). Слити, 54 — с пенальти (1:1). Камано, 72 — с пенальти (2:1). Розье, 80 — в свои ворота (3:1).
"Лилль" — «Метц» — 3:1 (2:0)
Голы: Араужу, 13 (1:0). Пепе, 45+2 (2:0). Ру, 49 (2:1). Биссума, 77 (3:1).
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