«Монако» сыграл вничью с «Амьеном» и опустился на третье место по итогам дня

«Монако» сыграл вничью с «Амьеном» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Монегаски по итогам игрового дня опустились на третье место, пропустив вперед «Лион». Чемпионат Франции Лига 1 35-й тур "Труа" — «Кан» — 3:1 (2:1) Голы: Сантини, 4 (0:1). Веркутр, 7 — в свои ворота (1:1). Ниве, 27 (2:1). Сук Хюн Джун, 84 (3:1). "Страсбур" — «Ницца» — 1:1 (1:0) Голы: Саади, 21 (1:0). Балотелли, 59 — с пенальти (1:1). "Монако" — «Амьен» — 0:0 "Бордо" — «Дижон» — 3:1 (1:0) Голы: Санкаре, 25 (1:0). Слити, 54 — с пенальти (1:1). Камано, 72 — с пенальти (2:1). Розье, 80 — в свои ворота (3:1). "Лилль" — «Метц» — 3:1 (2:0) Голы: Араужу, 13 (1:0). Пепе, 45+2 (2:0). Ру, 49 (2:1). Биссума, 77 (3:1).