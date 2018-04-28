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Андрей Тихонов: «Единственный, кто может устраивать дедовщину, — это тренер»
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Андрей Тихонов: «Единственный, кто может устраивать дедовщину, — это тренер» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов выступил против рукоприкладства со стороны опытных игроков в команде. По его словам, проявление дедовщины в современном футболе недопустимо.
— Таковы нынешние реалии, что футболисты чуть ли ни с детства начинают получать огромные зарплаты, — цитирует goleada.ru Тихонова. — Когда у тебя все есть уже лет в 20, контролировать себя очень сложно. Нам тренерам сейчас приходится особое внимание уделять молодым игрокам. Вы правильно отметили, сейчас внутри команды нет тех порядков, которые были, когда играл я. В то время ни одному молодому в голову бы ни пришло, что-то сказать поперек старшему. Раньше в командах была самая настоящая дедовщина. Теперь ее нет.
— Может, проблема в том, что сами опытные игроки перестали «включать Горлуковича». Пара затрещин, наверное, могла бы освежить любую «звезду»?
— Таких отношений между игроками я не допускаю. Горлукович сейчас может не угадать с тем, кого захочет проучить. Молодой футболист запросто полезет в драку. И что тогда? Атмосфера так моментально испортится и команда просто развалится. Сейчас единственный, кто может устраивать дедовщину в команде — это тренер!
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